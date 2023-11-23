С начала полномасштабного вторжения потери неприятеля уже превышают 320 тысяч личного состава. Также страна-оккупант потеряла тысячи единиц техники. Следует отметить, что статистика российских потерь может быть гораздо больше, ведь в условиях активных боевых действий достаточно сложно подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов.

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Актуальная статистика потерь врага

Украинские защитники от 24 февраля 2022 года ликвидировали:

личного состава – около 321 800 (+1130) человек;

танков – 5 466 (+20);

боевых бронированных машин – 10 224 (+36);

артиллерийских систем – 7 802 (+33);

РСЗО – 902 (+3);

средств ПВО – 591 (+2);

самолетов – 323 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 799 (+15);

крылатых ракет – 1 564 (+0);

кораблей / катеров – 22 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 10 198 (+39);

специальной техники – 1 107 (+2).

Потери врага по состоянию на 23 ноября / Фото Генштаб

Российская армия за 6 недель потеряла более 30 тысяч солдат

Министр обороны Украины Рустем Умеров на открытии 17-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата "Рамштайн" сообщил, что российская армия в течение 6 недель потеряла почти 36 тысяч личного состава. Такие данные он приводит, ссылаясь на актуальную статистику Генштаба ВСУ.

Он также сообщил, что Силы обороны вытеснили российские военные корабли из Черного моря и постепенно восстанавливают свободу мореходства, даже не имея собственного мощного военного флота. По словам Умерова, это результат ассиметричных действий Украины вместе с партнерами.