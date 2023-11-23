Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога вже перевищують 320 тисяч особового складу. Також країна-окупант втратила тисячі одиниць техніки. Варто наголосити, що статистика російських втрат може бути набагато більшою, адже в умовах активних бойових дій досить складно підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів.

Важливо У ЗСУ підтвердили ураження пункту російських спецпризначенців поблизу Олешківських пісків

Актуальна статистика втрат ворога

Українські захисники від 24 лютого 2022 року ліквідували:

особового складу – близько 321 800 (+1130) осіб;

танків – 5 466 (+20);

бойових броньованих машин – 10 224 (+36);

артилерійських систем – 7802 (+33);

РСЗВ – 902 (+3);

засоби ППО – 591 (+2);

літаків – 323 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5799 (+15);

крилаті ракети – 1 564 (+0);

кораблі /катери – 22 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 198 (+39);

спеціальна техніка – 1107 (+2).



Втрати росіян станом на 23 листопада / Фото Генштаб

Російська армія за 6 тижнів втратила понад 30 тисяч солдатів

Міністр оборони України Рустем Умєров на відкритті 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України у рамках формату "Рамштайн" повідомив, що російська армія протягом 6 тижнів втратила майже 36 тисяч особового складу. Такі дані він наводить, посилаючись на актуальну статистику Генштабу ЗСУ.

Він також повідомив, що Сили оборони витіснили російські військові кораблі з Чорного моря та поступово відновлюють свободу мореплавства, навіть не маючи власного потужного військового флоту. За словами Умєрова, це результат асиметричних дій України разом з партнерами.