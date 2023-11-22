Міністр оборони України виступив з промовою на відкритті 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України у рамках формату "Рамштайн". Умєров також доповів про успішну роботу українських захисників.

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"Москва розуміє лише мову сили"

Під час виступу Умєров повідомив, що Сили оборони України витіснили російські військові кораблі з Чорного моря та поступово відновлюють свободу мореплавства, навіть не маючи власного потужного військового флоту. Він наголосив, що це результат асиметричних дій України разом з партнерами. Крім того, він наголосив, що Росія не планує зупинятися самостійно та "єдина мова, яку може зрозуміти Москва, – це сила".

Умєров також поділився, що за 6 тижнів так звана "друга армія світу" втратила майже 36 тисяч особового складу.

Лише з часу останньої зустрічі у рамках формату "Рамштайн" – шість тижнів тому – Росія втратила майже 36 тисяч солдатів,

– повідомив Умєров, посилаючись на дані Генштабу ЗСУ.

Він також подякував партнерам за надану зброю, адже, зокрема, системи HIMARS, ракети Stormshadow, SCALP, ATACMS, танки Abrams, Challenger, Leopard змінили ситуацію на фронті. Разом з тим Умєров закликав розвивати коаліції спроможностей. Він наголосив, що це стосується артилерії, бронетехніки, авіації, ВМС, ІТ та розмінування. Міністр оборони підкреслив, що таке озброєння допоможе Україні захистити мільйони невинних життів.

"Наші люди чекають на можливість повернутися додому. Відбудувати свої оселі. Возз'єднатися зі своїми родинами", – сказав міністр у промові.

Умєров подякував присутнім на зустрічі колегам за щоденні зусилля з підтримки України. Міністр також додав, що особиста роль і залучення Ллойда Остіна у головування на зустрічах у рамках формату "Рамштайн" є неоціненними.

Актуальна статистика втрат ворога

Українські захисники продовжують давати відсіч ворогу й завдавати йому чималих втрат у техніці й особовому складі. Так, лише протягом минулої доби так звана "друга армія світу" втратила близько 850 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила: