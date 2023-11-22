Наші захисники "відмінусували" ще 850 окупантів, 7 танків, 17 артилерійських систем, одну "пе-ве-о" та багато іншого.

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Які втрати в агресора

  • особового складу – близько 320670 (+850) осіб
  • танків – 5446 (+7)
  • бойових броньованих машин – 10188 (+14)
  • артилерійських систем – 7769 (+17)
  • РСЗВ – 899 (+0)
  • засоби ППО – 589 (+1)
  • літаків – 323 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5784 (+13)
  • крилаті ракети – 1564 (+0)
  • кораблі /катери – 2 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10159 (+25)
  • спеціальна техніка – 1105 (+7)

втрати

Втрати ворога на 22 листопада / Генштаб