Командувач об'єднаних сил ЗСУ повідомив, що наші військові збивали дрони у небі над Київською, Сумською та Житомирською областями. Окрім того, вибухи лунали у Хмельницькій області.

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Скільки дронів збили наші військові

Сьогодні (22 листопада – 24 Канал) вночі, у зоні відповідальності Північного стратегічного угрупування військ, було знищено всі повітряні цілі, що намагалися атакувати об'єкти цивільної та військової інфраструктури,

– заявив генерал-лейтенант.

За його словами, українські військові зуміли збити: