Командувач об'єднаних сил ЗСУ повідомив, що наші військові збивали дрони у небі над Київською, Сумською та Житомирською областями. Окрім того, вибухи лунали у Хмельницькій області.
Дивіться також Росіяни навмисно ставлять міни: наскільки складно розміновувати Чорне море
Скільки дронів збили наші військові
Сьогодні (22 листопада – 24 Канал) вночі, у зоні відповідальності Північного стратегічного угрупування військ, було знищено всі повітряні цілі, що намагалися атакувати об'єкти цивільної та військової інфраструктури,
– заявив генерал-лейтенант.
За його словами, українські військові зуміли збити:
- на Київському та Житомирському напрямках – 4 безпілотні літальні апарати типу Shahed;
- на Сумському напрямку – розвідувальний дрон ворога.