Там повідомляли про роботу української протиповітряної оборони. 24 Канал закликає жителів Хмельницької області перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Вибухи у Хмельницькому лунали пізно вночі

Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін близько 2 години 37 хвилин повідомив, що у Хмельницькому районі було гучно.

Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях!

– сказав він.

Варто зазначити, що Повітряні сили оголосили тривогу у Хмельницькій області оголосили тривогу близько 1 години 13 хвилин. Тоді військові казали про наближення ворожих безпілотників типу "Шахед" до області.

Близько 2 години 5 хвилин стало відомо, що самі дрони-камікадзе наближаються до Хмельницького. Зрештою всі ворожі об'єкти знищила протиповітряна оборона. Станом на 3 годину 2 хвилини повітряна тривога у Хмельницькій області все ще триває.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

До цього вибухи лунали в різних регіонах України