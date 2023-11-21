Так, у Запоріжжі вибуховою хвилею пошкодило будинки, розташовані поблизу місця вибуху. Туди оперативно прибули екстрені служби.

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Наслідки вибуху у Запоріжжі

Очільник Запорізької ОВА зазначив, що близько 20 години 43 хвилини російські загарбники завдали ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя. Водночас наразі спецслужби вивчають, що саме це була за ракета.

Ракета, тип якої наразі встановлюється, влучила по відкритій території,

– мовиться у дописі ОВА.

Малашко також наголосив, що інформації про постраждалих до відповідних служб не надходило. Водночас вибуховою хвилею пошкоджено кілька приватних будинків у місті.

Про наслідки атаки в Запоріжжі розповів також і секретар міської ради Анатолій Куртєв. Він зазначив, що внаслідок вибухової хвилі у 21-му будинку приватного сектору пошкоджено вікна, двері та дахи.

Наслідки вибуху у Запоріжжі / Фото з телеграм-каналу Анатолія Куртєва

"Частина будинків залишилась без світла. Енергетики почнуть відновлювати електрику вже сьогодні", – наголосив Куртєв.

Він також додав, що на місці вже працюють комунальні автобуси, в яких мешканці ушкоджених будинків можуть зігрітися та отримати допомогу. Куртєв запевнив, що найближча до місця вибуху школа готова до приймання людей на тимчасове проживання.

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