Так, в Запорожье взрывной волной повредило дома, расположенные вблизи места взрыва. Туда оперативно прибыли экстренные службы.

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Последствия взрыва в Запорожской области

Глава Запорожской ОВА отметил, что около 20 часов 43 минуты российские захватчики нанесли ракетный удар по одному из районов города Запорожья. В то же время спецслужбы изучают, что именно это была за ракета.

Ракета, тип которой устанавливается, попала по открытой территории,

– говорится в сообщении ОВА.

Малашко также подчеркнул, что информации о пострадавших в соответствующие службы не поступало. В то же время, взрывной волной повреждены несколько частных домов в городе.

О последствиях атаки в Запорожье также рассказал и секретарь городского совета Анатолий Куртев. Он отметил, что в результате взрывной волны в 21-м доме частного сектора повреждены окна, двери и крыши.

Последствия взрыва в Запорожье / Фото из телеграм-канала Анатолия Куртева

"Часть домов осталась без света. Энергетики начнут восстанавливать электричество уже сегодня", – подчеркнул Куртев.

Он также добавил, что на месте уже работают коммунальные автобусы, где жители поврежденных домов могут согреться и получить помощь. Куртев заверил, что ближайшая к месту взрыва школа готова к приему людей на временное проживание.

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