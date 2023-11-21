Так, в Запорожье взрывной волной повредило дома, расположенные вблизи места взрыва. Туда оперативно прибыли экстренные службы.
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Последствия взрыва в Запорожской области
Глава Запорожской ОВА отметил, что около 20 часов 43 минуты российские захватчики нанесли ракетный удар по одному из районов города Запорожья. В то же время спецслужбы изучают, что именно это была за ракета.
Ракета, тип которой устанавливается, попала по открытой территории,
– говорится в сообщении ОВА.
Малашко также подчеркнул, что информации о пострадавших в соответствующие службы не поступало. В то же время, взрывной волной повреждены несколько частных домов в городе.
О последствиях атаки в Запорожье также рассказал и секретарь городского совета Анатолий Куртев. Он отметил, что в результате взрывной волны в 21-м доме частного сектора повреждены окна, двери и крыши.
Последствия взрыва в Запорожье / Фото из телеграм-канала Анатолия Куртева
"Часть домов осталась без света. Энергетики начнут восстанавливать электричество уже сегодня", – подчеркнул Куртев.
Он также добавил, что на месте уже работают коммунальные автобусы, где жители поврежденных домов могут согреться и получить помощь. Куртев заверил, что ближайшая к месту взрыва школа готова к приему людей на временное проживание.
В Запорожье вечером произошел взрыв
- Вечером 21 ноября мощные взрывы также прогремели в Запорожье. До этого в городе звучали сигналы воздушной тревоги.
- В мониторинговых телеграм-каналах отмечалось, что, по предварительным данным, Запорожье могли атаковать баллистическим вооружением. Ракету могли запустить с южного направления.
- Стоит отметить, что воздушные силы объявили тревогу в Запорожской области в 19 часов 14 минут. Тогда военные предупреждали об угрозе применения российских беспилотников типа "Шахед".
- В тот же вечер взрывы также раздавались и в Сумах. По сообщениям очевидцев, таких взрывов было несколько.
- В конце концов, в Сумской ОВА рассказали, что все громкие звуки, которые могли слышать жители города, были работой противовоздушной обороны по враждебным объектам.