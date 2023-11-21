В конце концов, стало известно, что в городе работает противовоздушная оборона по враждебным объектам. 24 Канал призывает жителей Сум находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Сумах раздавались громкие взрывы

Жители Сум рассказали корреспондентам Суспильного, что в городе прогремели взрывы около 21 часа 58 минут. Так, подобных взрывов было несколько единиц.

В Сумах было слышно несколько взрывов,

– написали журналисты.

В результате взрывы в городе прокомментировали в Сумской областной военной администрации. Там подчеркнули, что взрыв прогремел все-таки в области.

"Работает ПВО. Сохраняем спокойствие. Не игнорируем сигналы воздушной тревоги", – сказали в ОВА.

Стоит отметить, что воздушные силы объявили тревогу в Сумской области в 19 часов 52 минуты. Тогда военные предупреждали ракетную опасность в регионе. По состоянию на 22 часа 40 минут воздушная тревога в Сумской области еще продолжается.

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