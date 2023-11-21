По предварительным данным оккупанты могли применить баллистическое вооружение по городу. 24 Канал призывает жителей города находиться в укрытиях, ведь это может уберечь от опасности и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о взрывах в Запорожье

По данным журналистов Суспильного, жители города сообщили о взрыве в Запорожье примерно в 20 часов 44 минуты. В тот момент в городе уже звучали сигналы воздушной тревоги.

В Запорожье слышны звуки взрывов,

– сказали корреспонденты.

В мониторинговых телеграм-каналах отметили, что, по предварительным данным, Запорожье могли атаковать баллистическим вооружением с южного направления. В частности, движение баллистических ракет слишком быстро и они могут преодолеть расстояние от точки запуска до своей цели за считанные минуты.

Стоит отметить, что Воздушные силы объявили тревогу в Запорожской области в 19 часов 14 минут. Тогда военные предупреждали об угрозе применения российских ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". По состоянию на 21:00 тревога в области продолжается.

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