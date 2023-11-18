В конце концов в результате вражеской атаки в городе загорелся пожар. Огонь уже потушили спасатели.

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Последствия вражеской атаки по Запорожью

Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко рассказал, что враг пустил свои ударные беспилотники по Запорожью в период времени с 20:10 до 21:42. В конце концов, украинским силам ПВО удалось уничтожить 4 российско-иранских БПЛА.

В результате атаки загорелся пожар на объектах инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала,

– отметил Малашко.

Он также подчеркнул, что за минувшие сутки российская армия нанесла 155 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области. В частности, зафиксировали 124 артобстрела, 21 атаку беспилотниками, 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 1 авиационный удар.

Малашко также сказал, что в Запорожскую ОВА поступило 23 сообщения о разрушении домов или квартир граждан и объектов инфраструктуры в результате атак военнослужащих России.

Прокомментировал вражескую атаку по Запорожью и секретарь городского совета Анатолий Куртев. Он рассказал, что взрывной волной в нескольких жилых домах были повреждены окна.

"Коммунальщики "Запорожремсервиса" оперативно взялись за ликвидацию последствий и уже закрыли часть окон листами OSB (ориентированно-стружечная плита – 24 Канал). Никто из людей не пострадал", – подчеркнул он.

Последствия вражеской атаки по Запорожью / Фото из телеграм-канала Анатолия Куртева

Куртев также поблагодарил украинских защитников за защиту города от последствий вражеской атаки.