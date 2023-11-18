Зрештою внаслідок ворожої атаки у місті зайнялася пожежа. Вогонь уже приборкали рятувальники.

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Наслідки ворожої атаки по Запоріжжю

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко розповів, що ворог пустив свої ударні безпілотники по Запоріжжю в період часу з 20:10 по 21:42. Зрештою українським силам ППО вдалося знищити 4 російсько-іранських БпЛА.

Внаслідок атаки зайнялась пожежа на об'єктах інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила,

– зазначив Малашко.

Він також наголосив, що за минулу добу російська армія завдала 155 ударів по 25 населених пунктах Запорізькій області. Зокрема, зафіксували 124 артобстрілів, 21 атаку безпілотниками, 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню та 1 авіаційний удар.

Малашко також сказав, що до Запорізької ОВА надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків чи квартир громадян та об'єктів інфраструктури в результаті атак військовослужбовців Росії.

Прокоментував ворожу атаку по Запоріжжю й секретар міської ради Анатолій Куртєв. Він розповів, що вибуховою хвилею у кількох житлових будинках було пошкоджено вікна.

"Комунальники "Запоріжремсервісу" оперативно узялися до ліквідації наслідків і вже закрили частину вікон листами OSB (орієнтовано-стружкова плита – 24 Канал). Ніхто з людей не постраждав", – наголосив він.

Наслідки ворожої атаки по Запоріжжю / Фото з телеграм-каналу Анатолія Куртєва

Куртєв також подякував українським захисникам за захист міста від наслідків ворожої атаки.

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