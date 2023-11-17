Ввечері на Сході країни почали ширитися тривоги. Повітряні сили попередили про небезпеку та закликали дослухатися до повідомлень.
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Росіяни знову випустили по Україні дрони
Зазначимо, що у ніч на 17 листопада росіяни випустили по Україні 10 "Шахедів". Повітряні сили збили 9 із 10 цілей. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що десятий "Шахед" фактично не досяг цілі.
Під час цієї атаки дрони вчергове досягнули Хмельницької області, там лунали вибухи через роботу ППО. У Хмельницькій ОВА повідомили, що внаслідок збиття однієї з повітряних цілей уламки пошкодили вантажний автомобіль. Водій отримав незначні тілесні ушкодження.
Також на території продовольчих складів уламками пошкоджено дахове покриття, вікна майстерні та 3-и поверхової будівлі, 7 місткостей для зберігання рослинної олії.