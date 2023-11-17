Відповідну інформацію Повітряні сили України повідомили орієнтовно о 2:59 17 листопада. Військові також написали, що друга група дронів в Дніпропетровській області рухалась на захід, тобто на Кривий Ріг чи Кропивницький, третя – між Дніпром та Павлоградом курсом на північ, пише 24 Канал.
Дивіться також Обстріли та можливий блекаут: чи готові до зими прифронтові регіони
Що відбувалось в Хмельницькій області
Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін написав орієнтовно о 3 годині ночі 17 листопада, що ворожі дрони вже близько до кордону Хмельницької області. Він закликав людей перебувати в укриттях.
Хмельницький район. Чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях!
– заявив Тюрін буквально о 3:06.
Повітряні сили ЗСУ попереджали, що ворожі безпілотники могли летіти на північ або в північно-західному напрямку регіону. Військові припускали, що мовилось про Старокостянтинів.
Станом на ранок 17 листопада місцева влада не повідомляла, яка ситуація в місті. Проте перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін подякував силам ППО за відмінну роботу з оборони неба над Хмельниччиною.
Станом на цей час (мовиться про 3:46 17 листопада – 24 Канал) повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає,
– заявив посадовець.
Він додав, що додаткову інформацію повідомить згодом.
Росія напередодні атакувала Хмельниччину
- Вранці 16 листопада Росія атакувала Хмельницьку область "Шахедами". Вороги випустили по нашій державі 18 дронів-камікадзе типу "Шахед". З них 16 – збила наша ППО.
- Згодом у Хмельницькій обласній військовій адміністрації розповіли, що внаслідок збиття однієї з повітряних цілей уламки пошкодили вантажний автомобіль. Водій отримав незначні тілесні ушкодження.
- Окрім того, уламки ворожої зброї впали на території продовольчих складів. Там росіяни пошкодили дах, вікна майстерні та триповерхову будівлю, 7 ємностей для зберігання рослинної олії.
- До речі, 16 листопада Повітряні сили ЗСУ також писали про особливу небезпеку "Шахедів" для мешканців Старокостянтинова.