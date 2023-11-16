Окупанти вдарили дронами по Хмельниччині. В Хмельницькій ОВА розповіли про наслідки чергової атаки противника.

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Минулося без жертв, але є руйнування

Вранці в області пролунало декілька вибухів. Місцева влада уточнила, що це робота ППО по ворожих цілях.

Згодом стало відомо, що внаслідок збиття однієї з повітряних цілей уламки пошкодили вантажний автомобіль. Його водій отримав незначні тілесні ушкодження.

Крім того, на території продовольчих складів уламками пошкоджено дахове покриття, вікна майстерні та 3-и поверхової будівлі, 7 ємностей для зберігання рослинної олії. Збитки встановлюються.

Тривога для Хмельниччини тривала три години

Спочатку про загрозу ударних безпілотників Повітряні сили повідомили для південних і центральних регіонів – Одещини, Миколаївщини, Кіровградщини, Вінниччини. Згодом тривога поширилася на західні області, зокрема Хмельниччину. Так, о 6:40 група ударних БпЛА прямувала у напрямку Чернівецької та Хмельницької областей. Приблизно о 7:39 на території області пролунали перші вибухи. За ними згодом прогриміли й інші. Про особливу небезпеку "Шахедів" попереджали жителів Старокостянтиніва. О 9:20 Повітряні сили повідомили про відбій.

Скільки вранці вдалося збити "Шахедів"

Згодом у Повітряних силах уточнили, що окупанти атакували Україну 18 дронами з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ). 16 ворожих цілей вдалося збити силам ППО. Для їх ліквідації були залучені підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи.