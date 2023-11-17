Соответствующую информацию Воздушные силы Украины сообщили ориентировочно в 2:59 17 ноября. Военные также написали, что вторая группа дронов в Днепропетровской области двигалась на запад, то есть на Кривой Рог или Кропивницкий, третья – между Днепром и Павлоградом курсом на север, пишет 24 Канал.
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Что происходило в Хмельницкой области
Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин написал ориентировочно в 3 часа ночи 17 ноября, что вражеские дроны уже близки к границе Хмельницкой области. Он призвал людей находиться в укрытиях.
Хмельницкий. Слышны взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!
– заявил Тюрин буквально в 3:06.
Воздушные силы ВСУ предупреждали, что вражеские беспилотники могли лететь на север или в северо-западном направлении региона. Военные предполагали, что говорилось о Староконстантинове.
По состоянию на утро 17 ноября местные власти не сообщали, какая ситуация в городе. Однако первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин поблагодарил сил ПВО за отличную работу по обороне неба над Хмельнитчиной.
По состоянию на данный момент (говорится о 3:46 17 ноября – 24 Канал) сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры нет,
– заявил чиновник.
Он добавил, что дополнительную информацию сообщит позже.
Россия накануне атаковала Хмельнитчину
- Утром 16 ноября Россия атаковала Хмельницкую область "Шахедами". Враги выпустили по нашему государству 18 дронов-камикадзе типа "Шахед". Из них 16 – сбила наша ПВО.
- Впоследствии в Хмельницкой областной военной администрации рассказали, что в результате сбития одной из воздушных целей обломки повредили грузовой автомобиль. Водитель получил незначительные телесные повреждения.
- Кроме того, обломки вражеского оружия упали на территории продовольственных складов. Там россияне повредили крышу, окна мастерской и трехэтажное здание, 7 емкостей для хранения растительного масла.
- Кстати, 16 ноября Воздушные силы ВСУ также писали об особой опасности "Шахедов" для жителей Староконстантинова.