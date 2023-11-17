Соответствующую информацию Воздушные силы Украины сообщили ориентировочно в 2:59 17 ноября. Военные также написали, что вторая группа дронов в Днепропетровской области двигалась на запад, то есть на Кривой Рог или Кропивницкий, третья – между Днепром и Павлоградом курсом на север, пишет 24 Канал.

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Что происходило в Хмельницкой области

Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин написал ориентировочно в 3 часа ночи 17 ноября, что вражеские дроны уже близки к границе Хмельницкой области. Он призвал людей находиться в укрытиях.

Хмельницкий. Слышны взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!

– заявил Тюрин буквально в 3:06.

Воздушные силы ВСУ предупреждали, что вражеские беспилотники могли лететь на север или в северо-западном направлении региона. Военные предполагали, что говорилось о Староконстантинове.

По состоянию на утро 17 ноября местные власти не сообщали, какая ситуация в городе. Однако первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин поблагодарил сил ПВО за отличную работу по обороне неба над Хмельнитчиной.

По состоянию на данный момент (говорится о 3:46 17 ноября – 24 Канал) сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры нет,

– заявил чиновник.

Он добавил, что дополнительную информацию сообщит позже.

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