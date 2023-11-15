Глава Запорожской областной военной администрации сообщил, что Россия атаковала регион утром 15 ноября. По его данным, еще неизвестно, какие ракеты для обстрела использовал враг.
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Какие последствия атаки России по Запорожье
С 09:50 до 10:18 (15 ноября 2023 года – 24 Канал) российские террористические войска нанесли 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов Запорожского района,
– заявил Малашко.
По его словам, по состоянию на 12:25 15 ноября известно, что враг:
- убил в Запорожском районе одного мужчину;
- ранил семь человек, из которых двое – женщины.
"Взрывной волной и обломками повреждены дома, два автомобиля и хозяйственные постройки, расположенные рядом с местом нанесения удара", - заявил глава Запорожской ОВА.
Чиновник выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.