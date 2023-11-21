За попередніми даними, окупанти могли застосувати балістичне озброєння по місту. 24 Канал закликає жителів міста перебувати в укриттях, адже це може убезпечити від небезпеки та полегшити роботу нашим захисникам неба.
До теми Окупанти вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі на Запоріжжі: є загиблий і поранені
Що відомо про вибухи у Запоріжжі
За даними журналістів Суспільного, жителі міста повідомили про вибух у Запоріжжі приблизно о 20 годині 44 хвилини. На той момент у місті вже лунали сигнали повітряної тривоги.
У Запоріжжі чутно звуки вибухів,
– сказали кореспонденти.
У моніторингових телеграм-каналах зазначили, що, за попередніми даними, Запоріжжя могли атакувати балістичним озброєнням з південного напрямку. Зокрема, рух балістичної ракети є надто швидким, і вона може подолати відстань від точки запуску до своєї цілі за лічені хвилини.
Варто зазначити, що Повітряні сили оголосили тривогу у Запорізькій області о 19 годині 14 хвилин. Тоді військові попереджали про загрозу застосування російських ударних безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". Станом на 21 годину тривога в області ще триває.
Коли ворог востаннє обстрілював Запоріжжя
- Ввечері 17 листопада російська армія пустила по Запоріжжю 8 безпілотників типу "Шахед", 4 з яких збила українська протиповітряна оборона. Водночас внаслідок атаки сталося займання на одному з об'єктів інфраструктури у місті, постраждалих тоді не було.
- До цього росіяни 15 листопада вдарили по цивільній інфраструктурі у Запоріжжі. Внаслідок цього загинув 1 чоловік, поранення отримали ще 7 осіб.
- Після того, як окупанти завдали удару по Запоріжжю 15 листопада, на місце подій за лічені хвилини виїхали рятувальники. Саме тоді росіяни пустили ракети у те ж саме місце, внаслідок чого загинули 2 працівники ДСНС.