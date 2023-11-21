За попередніми даними, окупанти могли застосувати балістичне озброєння по місту. 24 Канал закликає жителів міста перебувати в укриттях, адже це може убезпечити від небезпеки та полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про вибухи у Запоріжжі

За даними журналістів Суспільного, жителі міста повідомили про вибух у Запоріжжі приблизно о 20 годині 44 хвилини. На той момент у місті вже лунали сигнали повітряної тривоги.

У Запоріжжі чутно звуки вибухів,

– сказали кореспонденти.

У моніторингових телеграм-каналах зазначили, що, за попередніми даними, Запоріжжя могли атакувати балістичним озброєнням з південного напрямку. Зокрема, рух балістичної ракети є надто швидким, і вона може подолати відстань від точки запуску до своєї цілі за лічені хвилини.

Варто зазначити, що Повітряні сили оголосили тривогу у Запорізькій області о 19 годині 14 хвилин. Тоді військові попереджали про загрозу застосування російських ударних безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". Станом на 21 годину тривога в області ще триває.

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