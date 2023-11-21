Зрештою стало відомо, що у місті працює протиповітряна оборона по ворожих об'єктах. 24 Канал закликає жителів Сум перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Сумах лунали гучні вибухи

Жителі Сум розповіли кореспондентам Суспільного, що у місті пролунали вибухи близько 21 години 58 хвилин. Так, подібних вибухів було кілька одиниць.

У Сумах було чути кілька вибухів,

– написали журналісти.

Зрештою вибухи у місті прокоментували у Сумській обласній військовій адміністрації. Там наголосили, що вибух пролунав усе-таки в області.

"Працює ППО. Зберігаємо спокій. Не ігноруємо сигнали повітряної тривоги", – сказали в ОВА.

Варто зазначити, що Повітряні сили оголосили тривогу у Сумській області о 19 годині 52 хвилини. Тоді військові попереджали про ракетну небезпеку у регіоні. Станом на 22 годину 40 хвилин повітряна тривога у Сумській області ще триває.

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