Зрештою стало відомо, що у місті працює протиповітряна оборона по ворожих об'єктах. 24 Канал закликає жителів Сум перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.
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У Сумах лунали гучні вибухи
Жителі Сум розповіли кореспондентам Суспільного, що у місті пролунали вибухи близько 21 години 58 хвилин. Так, подібних вибухів було кілька одиниць.
У Сумах було чути кілька вибухів,
– написали журналісти.
Зрештою вибухи у місті прокоментували у Сумській обласній військовій адміністрації. Там наголосили, що вибух пролунав усе-таки в області.
"Працює ППО. Зберігаємо спокій. Не ігноруємо сигнали повітряної тривоги", – сказали в ОВА.
Варто зазначити, що Повітряні сили оголосили тривогу у Сумській області о 19 годині 52 хвилини. Тоді військові попереджали про ракетну небезпеку у регіоні. Станом на 22 годину 40 хвилин повітряна тривога у Сумській області ще триває.
Раніше вибухи лунали у Запоріжжі
- Ввечері 21 листопада потужні вибухи також пролунали й у Запоріжжі. До цього у місті лунали сигнали повітряної тривоги.
- У моніторингових телеграм-каналах зазначали, що, за попередніми даними, Запоріжжя могли атакувати балістичним озброєнням. Ракету могли запустити з південного напрямку.
- Зрештою інформацію про атаку підтвердили у Запорізькій ОВА. Там розповіли, що ракета впала на відкриту місцевість, а про постраждалих і пошкодження внаслідок обстрілу наразі не повідомляли.
- Водночас наразі достеменно невідомо, якою саме ракетою завдали удару по Запоріжжю. Наразі цю інформацію з'ясовують спецслужби та рятувальники, що перебувають на місці російського удару.