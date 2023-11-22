Командующий объединенными силами ВСУ сообщил, что наши военные сбивали дроны в небе над Киевской, Сумской и Житомирской областями. Кроме того, взрывы раздавались в Хмельницкой области, пишет 24 Канал.

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Сколько дронов сбили наши военные

Сегодня (22 ноября – 24 Канал) ночью, в зоне ответственности Северной стратегической группировки войск, были уничтожены все воздушные цели, пытавшиеся атаковать объекты гражданской и военной инфраструктуры,
– заявил генерал-лейтенант.

По его словам, украинские военные сумели сбить:

  • на Киевском и Житомирском направлениях – 4 беспилотных летательных аппарата типа Shahed;
  • на Сумском направлении – разведывательный дрон врага.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ рассказали, что оккупанты с 20 часов вечера 1 ноября по 03 часа ночи 22 ноября 2023 года ударили по Украине:

  • 14 ударными беспилотниками типа Shahed – с юго-восточного направления, то есть российского Приморско-Ахтарска;
  • крылатой ракетой Х-22 – из самолета Ту22М3 по этому же направлению.

Военные Воздушных сил ВСУ вместе с бойцами Сухопутных войск и Нацгвардии уничтожили все 14 вражеских "Шахедов". Дроны сбивали с помощью подразделений мобильных огневых групп, истребительной авиации, зенитных ракетных подразделений в пределах:

  • Днепропетровской,
  • Запорожской,
  • Киевской,
  • Житомирской,
  • Винницкой;
  • Хмельницкой области.

ЗСУ збили всі дрон ворогаВСУ сбили все вражеские дроны в ночь на 22 ноября 2023 года

Крылатая ракета Х-22 не достигла своей цели, упала в Запорожской области на открытой местности, взрывной волной повреждены частные дома граждан. Предварительно без пострадавших,
– объяснили военные.

Россия атаковала Украину "Шахедами"

  • Еще вечером 21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе атаки дронами в Запорожской и Днепропетровской областях. Также была опасность для Полтавской, Черниговской, Херсонской и Николаевской области.
  • Ориентировочно в 23:07 группа ударных вражеских беспилотников вошла с севера в Киевскую область. В регионе работала ПВО.
  • Вражеские "Шахеды" пролетали над Кировоградской и Житомирской областями. Группа вражеских БПЛА двигалась также из Николаевской в Одесскую область.
  • В начале суток 22 ноября враги продолжили атаковать Украину. В частности, об опасности атаки дронами объявляли в Житомирской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой области.
  • В Хмельнитчине таки раздавались взрывы. Власти области сообщили о работе ПВО, а также подтвердили, что обломки одного из сбитых "Шахедов" упали во двор частного домохозяйства в Хмельницком районе, повлекши пожар в хозяйственном нежилом сооружении. Люди уцелели.