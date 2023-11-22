За полтора года было обнаружено около 80 разных морских мин в акватории западного побережья Черного моря. Об этом 24 Каналу сказал капитан 1 ранга запаса ВМС Украины, стратегический эксперт Sonata Андрей Рыженко, отметив, что из-за этого несколько месяцев назад в Румынии была проведена встреча с целью создания группировки, которая будет заниматься их ликвидацией.

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Самое заминированное море мира

Черное море – одно из самых заминированных в мире. Еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину минная опасность была высокой. Она обусловлена боевыми действиями, происходившими во время Первой и Второй мировой войны, а затем и деятельностью советского флота.

Количество так называемых исторических морских мин в Черном море оценивалось в 30 – 40 тысяч. Похожая ситуация и в Балтийском море. Однако там есть активная военно-морская группировка Латвии, Литвы и Эстонии "BALTOPS", к которой привлекаются другие страны НАТО.

Они ежегодно ищут морские мины в Балтийском море. Однако там искать и обезвреживать мины легче, ведь Балтийское море меньше Черного. Средняя глубина Балтийского моря составляет 54 метра,

– сказал Рыженко.

К сожалению, до начала войны Украина не проводила такие обследования, поскольку не имела нужной техники. Обнаруженные объекты разве что обезвреживались методом подрыва и применением водолазов. С началом войны России против Украины ситуация с минами стала еще опаснее.

"Россияне намеренно ставят морские мины. К тому же не просто ставят, а выбрасывают дрейфующие, которые модифицированы из малых морских якорных мин. В ней может быть 20 – 30 килограммов взрывчатки. Это не критично, например, для большого сухогруза, но все равно корабль испытывает повреждения. Для меньшего судна этот взрыв может быть роковым", – добавил капитан 1 ранга запаса ВМС Украины.

Как обнаружить и обезвредить мину в Черном море: смотрите видео

Морские дроны-саперы

Большинство мин находится на морском дне. Для того чтобы обнаружить взрывоопасные предметы, применяют специальные дроны для обследования морского дна и толщи воды. До начала полномасштабного вторжения у Украины вообще не было таких дронов.

Отлично, что такая техника поступает в Украину. Она эффективно позволяет обнаруживать мины на морском дне. Однако основное предназначение этого аппарата – гидрографические исследования с целью уточнения глубины и рельефа морского дна.

– отметил Рыженко.

В последние 10 лет активно развивается производство беспилотных катеров, которые самостоятельно ищут морские мины на морском дне и в толще воды, а затем идентифицируют и уничтожают их. Такие дроны намного дешевле, чем классический противоминный корабль, и без ограничений могут действовать в ближней морской зоне.

"Это тенденция очень положительная. Я думаю, что Украина также будет использовать дроны для поиска морских мин и их идентификации. Система мобильная. Ее можно перебрасывать по побережью в любую точку, потом уже применять с береговой линии", – подытожил стратегический эксперт Sonata.

Морская мина повредила судно возле Украины

Иностранные журналисты со ссылкой на неназванный источник в украинском правительстве сообщили, что морская мина 16 ноября повредила зерновоз вблизи украинского порта. Предполагается, что торговое судно Georgia S попало под плавучую морскую мину.

По предварительным данным, корабль вышел из украинского порта "Южный".

Согласно данным компании MarineTraffic, занимающейся отслеживанием судов и морской аналитикой, судно под флагом Либерии с пшеницей на борту направлялось в румынский порт Констанца.