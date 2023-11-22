Для ураження пункту російських спецпризначенців поблизу Олешківських пісків українські військові застосували керовані авіаційні бомби.

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"21 листопада Збройні Сили України уразили керованими авіаційними бомбами пункт управління підрозділів спеціального призначення російських окупаційних військ поблизу Олешківських пісків", – мовиться у повідомленні.

Втрати ворога: останні новини

ЗСУ уразили 810 бригаду морської піхоти окупантів 19 листопада у Донецькій області. У момент удару російські загарбники зібралися для відзначення так званого дня день ракетних військ та артилерії. Сили оборони України оперативно визначили місце проведення святкових заходів росіян і гаряче привітали їх. Наразі точні втрати ворога уточнюються. Однак за інформацією російських пропагандистів, внаслідок удару загинуло кілька десятків окупантів, також приблизно 100 осіб отримали тяжкі поранення.