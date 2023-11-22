Влучне ураження 810 бригади морської піхоти окупантів відбулося 19 листопада у Донецькій області. У цей день росіяни відзначали день ракетних військ і артилерії.
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У ЗСУ прокоментували успішне ураження
Днями Сили оборони України успішно нанесли вогневе ураження по скупченню російських окупантів зі складу 810 бригади морської піхоти. Як повідомляли у мережі кремлівські пропагандисти, в момент удару загарбники зібралися для відзначення так званого дня російського артилериста.
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– прокоментували удар у СтратКомі ЗСУ.
Наразі точні втрати ворога уточнюються. Втім, російські пропагандисти стверджують, що унаслідок удару загинуло кілька десятків окупантів. Ще близько 100 осіб – отримали тяжкі поранення.
ЗСУ накрили вогнем ворожу 810 бригаду: що відомо
- Командир роти ударних безпілотників "Птахи Мадяра" 21 листопада повідомив, що ЗСУ завдали удару по 810-й Севастопольській бригаді морської піхоти. Аеророзвідник повідомив, що внаслідок удару загинуло 25 осіб і понад 100 – отримали поранення.
- Увечері 21 листопада у мережі опублікували відео, на якому зафіксували момент ураження російських окупантів. На кадрах видно, що загарбники зібралися в актовій залі для нагородження й слухали виступ однієї з російських виконавиць.
- Російські пропагандисти також повідомляли, що удар по 810 бригаді стався, коли військові зібралися у концертній залі біля окупованого з 2014 року села Кумачове Старобешівського району. Цей населений пункт розташований за 30 кілометрів від Донецька.
- Під час удару загинула й російська артистка Поліна Меньших. Згідно з повідомленнями у мережі, вона приїхала "підтримати дух" окупантів й нібито хотіла показати їм "казкову постановку". Відомо, що Меньших активно підтримувала так звану "спецоперацію" й допомагала російським військовим.