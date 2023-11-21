Вибуховий івент відбувся 19 листопада. Тоді окупанти відзначали день ракетних військ і артилерії. Загарбники з 810-ої Севастопольської бригади морської піхоти зібралися на концерт. Натомість бонусом отримали ще й фаєр-шоу.

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Командир роти ударних безпілотників "Птахи Мадяра" заявив, що на концерт до Кобзона вирушили десятки окупантів.

Відплата за 128-му. 25 "свідків Кобзона", понад 100 дефектовано (поранено – 24 Канал), Х – втрати командного складу, суворо засекречено прибулою комісією,

– мовиться у повідомленні.

Людей закликали уважно стежити за некрологами у пабліках тимчасово окупованого Криму.

По окупантах потужно прилетіло: дивіться відео



Росіяни показали наслідки удару / Фото з мережі

Росіяни бідкаються через смерть артистки Меньших

Російські загарбники бідкаються, що під час удару загинула артистка Поліна Меньших. Російські телеграм-канали розповідають, що вона приїхала "підтримати дух" ґвалтівників та вбивць. Хотіла показати їм "казкову постановку". Російські пропагандистські ЗМІ також наголошують, що Меньших активно допомагала російській армії. Що ж, тепер вона зможе бути на підтанцьовці у Кобзона. Непогана від'ємна кар'єра.