Володимир Зеленський заявив, що перемога буде можливою, лише якщо такі союзники, як США, Велика Британія та Європа загалом, залишатимуться єдиними з Україною. Також президент зауважив, що Китай відіграє ключову роль у тиску на Росію щодо припинення наступу та виведення окупаційних військ з території нашої держави.

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Чого потребує Україна

Зеленський наголосив, що Україна залишається сильною, але нашим захисникам потрібні більш успішні результати на полі бою.

Сьогодні нам вкрай необхідно більше систем протиповітряної оборони, щоб збивати російські ракети та безпілотники. Ми спробуємо купити її, орендувати або виробляти спільно із західними компаніями в Україні. Нам просто потрібна ППО на лінії фронту,

– сказав голова держави.

За його словами, перші кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії були найважчими. Адже у той період Україна кожної хвилини зазнавала нападів з боку безжальних сил Владіміра Путіна.

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