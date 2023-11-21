Таку думку Президент України висловив в інтерв'ю The Sun. Зеленський також підкреслив, що переселенці, які повернуться з-за кордону, також позитивно впливатимуть на бюджет країни, передає 24 Канал.

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Коли українці почнуть повертатися додому

За словами Президента України, якщо посилити захист неба у семи – восьми найбільших містах і їхніх регіонах, то до них повернуться переселенці, які через повномасштабну війну виїхали за кордон.

Якщо сім – вісім найбільших міст та їхні регіони в Україні матимуть повну та комплексну ППО, ми повернемо більшість наших людей з різних країн, ми повернемо їх до України,

– сказав Зеленський в інтерв'ю.

Він також додав – якщо країна зможе їх повернути, то люди зможуть працювати. Це позитивно вплине на бюджет України, адже громадяни будуть платити податки. Це допоможе закрити "основний розрив", і як наслідок – зменшить потребу у фінансовій допомозі від США та європейських партнерів.

"Допоможіть Україні з ППО і найближчим часом ви не почуєте від міжнародних партнерів повідомлень про те, що вони не можуть надати Україні такої великої фінансової допомоги. Вона нам буде не потрібна. Ми впораємося з цим самі", – заявив президент.

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