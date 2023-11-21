Володимир Зеленський розповів, що Росія хоче усунути його від влади до кінця 2023 року. За його словами, країна-агресорка вигадала план дестабілізації під умовною назвою "Майдан-3".
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Використають всі інструменти
Зеленський відзначив, що Росія прагне усунути його, можливо, не через вбивство, а саме через зміну влади. Він наголосив, що до кінця року агресор хоче провести нову операцію, якій навіть вже дали ім'я.
Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які вони мають,
– сказав президент.
Водночас він зауважив, що "ми можемо з цим жити".
Зеленський розповів про замахи з початку війни
- Володимир Зеленський розповів, скільки замахів на своє життя пережив з початку повномасштабного вторгнення. Український президент зазначив, що їх попередили українські спецслужби.
- Президент України сказав, що після першого замаху на його життя виникла паніка, немов під час першого спалаху Covid. Та вже потім він до цього навіть адаптувався.
- Він пояснив, що пережив принаймні п'ять – шість змов з метою його вбивства, які попередили українські спецслужби. Відповідаючи на питання журналістів про те, скільки саме замахів було з 24 лютого 2022 року президент відповів: "Я справді не знаю".