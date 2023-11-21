Володимир Зеленський розповів, що Росія хоче усунути його від влади до кінця 2023 року. За його словами, країна-агресорка вигадала план дестабілізації під умовною назвою "Майдан-3".

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Використають всі інструменти

Зеленський відзначив, що Росія прагне усунути його, можливо, не через вбивство, а саме через зміну влади. Він наголосив, що до кінця року агресор хоче провести нову операцію, якій навіть вже дали ім'я.

Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які вони мають,

– сказав президент.

Водночас він зауважив, що "ми можемо з цим жити".

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