Владимир Зеленский рассказал, что Россия хочет отстранить его от власти до конца 2023 года. По его словам, страна-агрессорка придумала план дестабилизации под условным названием "Майдан-3".

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Используют все инструменты

Зеленский отметил, что Россия стремится устранить его, возможно, не из-за убийства, а именно из-за смены власти. Он подчеркнул, что до конца года агрессор хочет провести новую операцию, которой даже уже дали имя.

Они будут использовать любые инструменты, которые они имеют,

– сказал президент.

В то же время он отметил, что "мы можем с этим жить".

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