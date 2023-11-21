Владимир Зеленский рассказал, что Россия хочет отстранить его от власти до конца 2023 года. По его словам, страна-агрессорка придумала план дестабилизации под условным названием "Майдан-3".
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Используют все инструменты
Зеленский отметил, что Россия стремится устранить его, возможно, не из-за убийства, а именно из-за смены власти. Он подчеркнул, что до конца года агрессор хочет провести новую операцию, которой даже уже дали имя.
Они будут использовать любые инструменты, которые они имеют,
– сказал президент.
В то же время он отметил, что "мы можем с этим жить".
Зеленский рассказал о покушениях с начала войны
- Владимир Зеленский рассказал, сколько покушений на свою жизнь пережил с начала полномасштабного вторжения. Украинский президент отметил, что их предупредили украинские спецслужбы.
- Президент Украины сказал, что после первого покушения на его жизнь возникла паника, словно во время первой вспышки Covid. Но потом он к этому даже адаптировался.
- Он объяснил, что пережил по крайней мере пять – шесть заговоров в целях его убийства, которые предупредили украинские спецслужбы. Отвечая на вопрос журналистов о том, сколько именно покушений было с 24 февраля 2022 года, президент ответил: "Я действительно не знаю".