Свое обращение президент начал, заметив, что 10 лет назад украинцы начали новую страницу борьбы, пишет 24 Канал. По словам Зеленского, 10 лет назад украинцы провели свое первое контрнаступление.

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В 2014 году украинцы объединились за себя

"(Контрнаступление – 24 Канал) против беззакония, попытки лишить нас европейского будущего. Против нашей неволи", – сказал глава государства.

Президент добавил, что в 2014 году украинцы объединились не только против чего-то, но прежде всего за себя.

Все те, кто после силового произвола ощутил: это бьют и меня, это больно и мне, это удары по справедливости, правде, свободе, по нашему общему завтра,

– отметил Зеленский.

По словам президента, будущее украинцев было под угрозой, если бы общество "проглотило" беспредел, боялось и не боролось.

"И тогда фактически состоялась первая победа в сегодняшней войне. Победа неравнодушия. Победа храбрости. Победа Революции Достоинства. Победа народного сопротивления, гражданского общества, подвига Героев Небесной Сотни и всех, кто боролся за свободу в столице и других регионах", – подчеркнул лидер Украины.

Обращение Зеленского по случаю Дня достоинства и свободы: смотрите видео

Зеленский отметил, что Украина – это неотъемлемая часть Европы. Он подчеркнул, что украинская нация и государство все время доказывает свое право быть частью ЕС.

Год за годом, шаг за шагом мы делаем все, чтобы в кругу звезд на флаге ЕС, символизирующем единство народов Европы, сияла и наша звезда. Звезда Украины,

– добавил президент.

Президент отметил, что вступление Украины в ЕС – это сегодняшние реалии, хотя еще 20 лет "это была романтическая мечта".

По его словам, уже невозможно остановить движение Украины в ЕС и преодоление всех обязательных стадий.

"Поэтому наш статус кандидата и дальнейшие переговоры о вступлении должны непременно завершиться полноправным членством Украины в ЕС", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина выполняет требования для переговоров о вступлении в ЕС, несмотря на войну с Россией.

И все это мы делаем, несмотря на войну. Когда наши люди защищают и себя, и Европу уже сейчас. Потому что имеем достоинство и не дадим отобрать у нас свободу,

– подчеркнул лидер государства.

Президент подчеркнул, что когда у Украины хотят что-то отобрать, то на сопротивление этому становится все больше людей.

Зеленский отметил борьбу украинцев за свободу во время Революции Достоинства в 2014 году и во время полномасштабного вторжения России. Он добавил, что общество пережило уже не одну "зиму в огне".

Все, кто знает и доказывает: надо бороться и сражаться за каждого. В каждом эпизоде противостояния. За одно здание или за целый регион. За одну улицу или левый берег страны. За одну баррикаду или вдоль всей государственной границы,

– сказал президент.