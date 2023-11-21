Владимир Зеленский заявил, что победа будет возможна, только если такие союзники, как США, Великобритания и Европа в целом, будут оставаться едиными с Украиной. Также президент отметил, что Китай играет ключевую роль в давлении на Россию касательно прекращения наступления и вывода оккупационных войск с территории нашего государства.
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В чем нуждается Украина
Зеленский подчеркнул, что Украина остается сильной, но нашим защитникам нужны более успешные результаты в поле боя.
Сегодня нам очень необходимо больше систем противовоздушной обороны, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотники. Мы попытаемся купить их, арендовать или производить совместно с западными компаниями в Украине. Нам просто нужна ПВО на линии фронта,
– сказал глава государства.
По его словам, первые несколько месяцев после полномасштабного вторжения России были самыми трудными. Ведь в тот период Украина каждую минуту подвергалась нападениям со стороны безжалостных сил Владимира Путина.
Другие заявления президента Украины в этом интервью
- В разговоре с британским таблоидом Зеленский также сказал, что у нашего государства есть полное право на ликвидацию Путина в контексте российско-украинской войны. Он дал понять, что Украина воспользуется этим шансом, если появится такая возможность.
- Кроме этого глава государства высказался по поводу военных, идущих в политику. По его мнению, это огромная ошибка, потому что тогда военные ведут себя как политики на передовой.
- Еще он высказался по поводу публичных заявлений украинских военнослужащих. Глава государства считает, что в таких случаях существует риск нарушения субординации, что угрожает единству Украины, поэтому должно быть понимание иерархии.
- Также Зеленский предупредил о намерениях России попробовать отстранить его от власти к концу 2023 года. По его словам, Москва будет использовать для этого любые инструменты.