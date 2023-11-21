Владимир Зеленский заявил, что победа будет возможна, только если такие союзники, как США, Великобритания и Европа в целом, будут оставаться едиными с Украиной. Также президент отметил, что Китай играет ключевую роль в давлении на Россию касательно прекращения наступления и вывода оккупационных войск с территории нашего государства.

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В чем нуждается Украина

Зеленский подчеркнул, что Украина остается сильной, но нашим защитникам нужны более успешные результаты в поле боя.

Сегодня нам очень необходимо больше систем противовоздушной обороны, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотники. Мы попытаемся купить их, арендовать или производить совместно с западными компаниями в Украине. Нам просто нужна ПВО на линии фронта,

– сказал глава государства.

По его словам, первые несколько месяцев после полномасштабного вторжения России были самыми трудными. Ведь в тот период Украина каждую минуту подвергалась нападениям со стороны безжалостных сил Владимира Путина.

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