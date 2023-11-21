На думку Зеленського, генерали, які прийшли в політику, зробили величезну помилку.

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Від 2014 року у політику пішло багато військових

Президент розповів, що після окупації Криму у 2014 році політикою зайнялися низка українських командирів. Він зауважив, що різні політичні сили використали військових, щоб підвищити свою знищену репутацію.

Це було після 2014 року, коли кожна політична партія хотіла якихось військових, зірок війни, і я вважаю, що це була дуже велика помилка. Їх штовхнули в політику, тому що у них була знищена репутація,

– заявив Зеленський.

Якщо військовий пішов у політику, він починає діяти, як політик

Глава держави зазначив, що якщо військовий вирішив займатися політикою, то це його право. Однак тоді він не може бути справжнім військовим, адже тоді є ризик, що на передовій дії й рішення будуть політичними.

Якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що завтра ти будеш займатися політикою чи виборами, то у своїх словах і на передовій ти поводишся як політик, а не як військовий, і я вважаю, що це величезна помилка,

– додав президент.

Він також застеріг, що військові, які роблять заяви на публіку, ризикують порушити субординацію. А це загрожує єдності України.

При всій повазі до генерала Залужного і до всіх командирів, які на полі бою, має бути розуміння ієрархії. За законом і під час війни це навіть не обговорюється. Це не веде до єдності нації,

– зауважив він.

Крім цього, він вважає, що командування, яке стає політичним, ризикує зіткнутися з непокорою своїх підлеглих.