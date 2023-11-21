Взрывной ивент прошел 19 ноября. Тогда оккупанты отмечали день ракетных войск и артиллерии. Захватчики из 810 Севастопольской бригады морской пехоты собрались на концерт. При этом бонусом получили еще и фаер-шоу.

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Командир роты ударных беспилотников "Птицы Мадяра" заявил, что на концерт к Кобзону отправились десятки оккупантов.

Возмездие за 128-ю. 25 "свидетелей Кобзона", более 100 дефектировано (ранено – 24 Канал), Х – потери командного состава, строго засекречено прибывшей комиссией,

– говорится в сообщении.

Людей призывали внимательно следить за некрологами в пабликах временно оккупированного Крыма.

По кафиров мощно прилетело: смотрите видео

Россияне показали последствия удара / Фото из сети

Россияне жалуются из-за смерти актрисы Меньших



Российские захватчики жалуются, что во время удара погибла артистка Полина Меньших. Российские телеграм-каналы рассказывают, что она приехала "поддержать дух" насильников и убийц. Хотела показать им "сказочную постановку". Российские пропагандистские СМИ также отмечают, что Меньших активно помогала российской армии. Что ж, теперь она сможет быть на подтанцовке у Кобзона. Неплохая отрицательная карьера.