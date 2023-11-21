Оккупанты ударили по нашим военным 3 ноября и убили 19 Героев. В ответ наши ребята уничтожили более 20 врагов. Не исключено, что погиб командный состав врага.
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Что известно о мести за Закарпатскую бригаду
Возмездие за 128-ю. 25 "свидетелей Кобзона", более 100 дефектированы (ранены – 24 Канал), Х – потери командного состава, строго засекречено прибывшей комиссией,
– рассказал "Мадяр".
Аэроразведчик добавил, что по врагу мощно прилетело тогда, когда оккупанты 19 ноября праздновали день ракетных войск и артиллерии. В этот же день их и уничтожили наши военные. Военный также сообщил несколько фактов о возмездии вражеской 810 отдельной бригаде морской пехоты:
- ВСУ ударили по врагу через две недели после атаки на 128 бригаду;
- атаковали врагов на опушке леса, которая была якобы тщательно подготовлена и замаскирована;
- командование врага опаздывало, однако ВСУ подождали.
810-я, чувствуете боль, мы точно знаем. За наших ребят. За Закарпатскую отдельную горно-штурмовую. Внимательно следите за некрологами, особенно в пабликах из оккупированного Крыма. И вокруг главного госпиталя имени Бурденко,
– сказал "Мадяр".
Россияне ударили по Закарпатской бригаде
- 3 ноября российские оккупанты ударили по личному составу 128 отдельной горно-штурмовой бригады. Трагедия произошла, когда украинские военные собрались и выстроились для награждения в честь дня ракетных войск.
- К сожалению, после этого оккупанты ударили ракетой "Искандер-М". В пресс-службе 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады 6 ноября подтвердили гибель 19 бойцов.
- Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что уже известно поминутно, что происходило. По его словам, в процессе церемонии награждения проигнорировали все правила маскировки. Кроме того, рядом припарковали более десяти машин.