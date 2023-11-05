В результате удара россиян погибли бойцы 128 бригады, а также ранены гражданские. 24 Канал рассказывает, что известно о трагедии на Запорожье.

К теме Будут выяснены все обстоятельства, – Умеров об ударе по военным 128-й бригады

В ВСУ подтвердили потери

В ВСУ сообщили, что 3 ноября на Запорожском направлении российские военные нанесли удары по 26 населенным пунктам в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах.

Враг ударил ракетой "Искандер-М" по личному составу 128 отдельной горно-штурмовой бригады, в результате чего погибли военнослужащие.

Также ранения разной степени тяжести получили и местные жители. В настоящее время идет выяснение обстоятельств.

На трагедию отреагировал Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров отреагировал на произошедшую в Запорожской области трагедию. Он заявил, что будут выяснены все обстоятельства произошедшего.

Глава Минобороны поручил Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии.

Наш враг – коварный террорист. Должны приложить все усилия, чтобы защитить наших людей и дать все честные ответы родным и близким погибших воинов,

– отметил он.

Освобождали Херсонщину: что известно о 128 бригаде

128 бригада – это соединение горной пехоты Сухопутных войск Украины. Бригада находится в составе оперативного командования "Запад". Штаб бригады находится в Мукачево, а подразделения дислоцируются на территории Закарпатской области.

Бригада обороняла Украину с 2014 года, когда русские военные начали войну в Луганской и Донецкой областях.

Осенью 2022 года воины 128 бригады участвовали в освобождении Херсонской области. Также бригада держала оборону на Бахмутском направлении. В 2023 году бойцы освободили Лобковое и Пятихатки на Запорожском направлении.

В марте 2023 года Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени двух военных 128 Закарпатской бригады. В конце 2022 года президент наградил отличием "За мужество и отвагу" 15 батальон бригады.

4 ноября 2023 года в поселке Среднее почтили память воинов 128 бригады, погибших в 2022 – 2023 годах. За мужество и отвагу посмертно наградили 50 военнослужащих.

Больше деталей о трагедии со 128 бригадой

Командир добровольческого батальона "Солнышко" Руслан Каганец с позывным "Комендант" сообщил детали трагедии. По его словам, россияне атаковали 128 бригаду во время награждения в честь дня ракетных войск.

Боец рассказал, что военных собрали, выстроили, после чего россияне нанесли удар. По его словам, есть погибшие офицеры. Руслан Каганец сообщил о 22 погибших воинах.

Боец из соседней бригады с позывным "Каспер" тоже рассказал о трагедии. Он подверг критике решение провести награждение в прифронтовом селе, где часто прилетает.

Он заявил, что, кроме военных, есть также погибшие среди гражданского населения.

Жителей Закарпатья просят воздержаться от развлекательных мероприятий

Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита сделал заявление в связи с трагедией со 128 бригадой.

Он попросил всех жителей региона воздержаться в следующие несколько дней от любых развлекательных мероприятий, концертов и тому подобное.

По его словам, после официальной информации и с разрешения 128 ОГШБр будет распоряжение об увековечении павших воинов.

Также Микита сообщил, что 6 ноября на территории Закарпатья объявлен трехдневный общеобластной траур, будут приспущены государственные флаги.

Наши герои живы до тех пор, пока живет память о них и их подвигах,

– написал глава ОВА.

Совок и некомпетентность: как реагируют украинцы

Украинский активист Сергей Стерненко отреагировал на трагедию. Он подверг критике решение наградить бойцов на прифронтовой территории.

"Построение на прифронтовых территориях. Размещение личного состава в одном здании. Или даже в казармах на ППД. Командование, которое пехоте рисует стрелочки на карте, опускаясь из управления корпусом в управление отделением.

И многие другие проявления совкового идиотизма, некомпетентности и преступного пофигизма, от чего погибают наши военные. Было много таких историй. К несчастью. Без системных изменений подобных историй будет еще больше", – написал активист.

Пользователи фейсбука и инстаграма также выражают возмущение из-за трагедии с бойцами 128 бригады.

Реакция сети на трагедию / Скриншоты

В результате удара погиб эксглавный военком Хмельницкой области

"Украинская правда" информирует, что в результате атаки России погиб бывший руководитель Хмельницкого областного РТЦК Владимир Возный.

Он был недавно переведен на службу в РТЦК Запорожской области.

Информация о гибели Возного появилась еще 3 ноября, когда произошел удар россиян. На момент гибели ему было 45 лет.