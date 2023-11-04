В субботу, 4 ноября, российские оккупанты нанесли этот удар опасным оружием по Вооруженным Силам на Запорожском направлении. На следующий день это подтвердили в командовании войска. В частности, отреагировал глава Минобороны Рустем Умеров.

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Умеров поручил провести проверку

Чиновник выразил соболезнования семьям погибших воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и констатировал, что будет проведена проверка по этому факту.

Будут выяснены все обстоятельства произошедшего. Поручаю Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии,

– написал министр обороны.

В то же время Умеров напомнил, что Россия является террористическим государством и подчеркнул, что мы должны приложить все усилия, "чтобы защитить наших людей" и честно ответить на все вопросы родных и близких погибших воинов.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным погибших. Вечная память героям.

Контекст