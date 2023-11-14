Умеров заявил, что ему доложила главная инспекция МОУ о результатах проверки. Уже разобрались, что привело к трагедии и как можно было ее избежать.

Обратите внимание Россияне "Искандером" нанесли удар по 128 бригаде на Запорожье: все, что известно о трагедии

Что на самом деле произошло при ударе по 128 бригаде



Министр обороны подтвердил, что воинов собрали во дворе дома. Там должна была состояться церемония награждения. В то же время в процессе проигнорировали все правила маскировки. В частности, рядом было припарковано более десяти автомобилей.

В это время в небо подняли российский беспилотник-разведчик. Его удалось зафиксировать, и на территории Запорожской области объявили воздушную тревогу

Военных предупредили о секторе, в котором работает вражеский БПЛА. Как только зафиксировали ракетный пуск, распространили сигнал "ракетная опасность". На месте награждения никаких централизованных мер безопасности принято не было,

– отметил Умеров.

В настоящее время продолжается следствие. Его ведет, в частности, ДБР. Виновные в трагедии будут наказаны. Умеров поручил Генштабу проверить выполнение протоколов безопасности в подразделениях.

"Обращаюсь ко всем командировам, которые ответственны за безопасность воинов: пренебрежение базовыми мерами безопасности недопустимо", – подытожил министр.

Удар по 128 бригаде – главное

Российские оккупанты 3 ноября ударили по 128 бригаде "Искандером". Уже на следующий день украинцам сообщили, что удар унес жизни украинских воинов. На Закарпатье объявили траур, длившийся три дня.