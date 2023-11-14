Умеров заявив, що йому доповіла головна інспеція МОУ про результати перевірки. Наразі вже розібралися, що призвело до трагедії та як можна було її уникнути.

Зверніть увагу Росіяни "Іскандером" завдали удару по 128 бригаді на Запоріжжі: все, що відомо про трагедію

Що насправді відбулося під час удару по 128 бригаді

Міністр оборони підтвердив, що воїнів зібрали у дворі будинку. Там мала відбутися церемонія нагородження. Водночас у процесі проігнорували всі правила маскуванння. Зокрема, поруч було припарковано понад десять автівок.

У цей час в небо підняли російський безпілотник-розвідник. Його вдалося зафіксувати, й на території Запорізької області оголосили повітряну тривогую

Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал "ракетна небезпека". На місці нагородження, жодних централізованих безпекових заходів вжито не було,

– наголосив Умєров.

Наразі триває слідвство. Його веде, зокрема, ДБР. Винні у трагедії будуть покарані. Умєров доручив Генштабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах.

"Звертаюся до всіх командирів, які відповідальні за безпеку воїнів: зневага до базових заходів безпеки неприпустима", – підсумував міністр.

Удар по 128 бригаді – головне

Російські окупанти 3 листопада вдарили по 128 бригаді "Іскандером". Вже наступного дня українцям повідомили, що удар забрав життя українських воїнів. На Закарпатті оголосили жалобу, яка тривала три дні.