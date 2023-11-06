Пресс-служба информирует, что все погибшие были бойцами 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. В бригаде сообщили, что сейчас проводится проверка всех обстоятельств трагедии.
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В 128 бригаде обещают отомстить оккупантам
Следовательно, военные просят не распространять непроверенную информацию до окончания проверки.
Погибли лучшие наши бойцы... Выражаем искренние соболезнования их родным и обещаем отомстить за собратьев в 100-кратном размере,
– говорится в сообщении.