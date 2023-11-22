Точное поражение 810 бригады морской пехоты оккупантов произошло 19 ноября в Донецкой области. В этот день россияне отмечали день ракетных войск и артиллерии.
К теме Вражеский "Аллигатор" поразил свою же бронетехнику: российская пропаганда выдала ее за "украинскую"
В ВСУ прокомментировали успешное поражение
На днях Силы обороны Украины успешно нанесли огненное поражение по скоплению российских оккупантов из состава 810 бригады морской пехоты. Как сообщали в сети кремлевские пропагандисты, в момент удара захватчики собрались для празднования так называемого дня российского артиллериста.
Силы обороны Украины оперативно определили место проведения праздничных мероприятий россиян и горячо приветствовали их!
– прокомментировали удар в СтратКоме ВСУ.
Сейчас точное количество потерь врага уточняется. Впрочем, российские пропагандисты утверждают, что в результате удара погибли несколько десятков оккупантов. Еще около 100 человек получили тяжелые ранения.
ВСУ накрыли огнем вражескую 810 бригаду: что известно
- Командир роты ударных беспилотников "Птицы Мадяра" 21 ноября сообщил, что ВСУ нанесли удар по 810 Севастопольской бригаде морской пехоты. Аэроразведчик сообщил, что в результате удара погибли 25 человек и более 100 получили ранения.
- Вечером 21 ноября в сети опубликовали видео, на котором зафиксировали момент поражения российских оккупантов. На кадрах видно, что захватчики собрались в актовом зале для награждения и слушали выступление одной из российских исполнительниц.
- Российские пропагандисты также сообщали, что удар по 810 бригаде произошел, когда военные собрались в концертном зале возле оккупированного с 2014 года села Кумачово Старобешевского района. Этот населенный пункт расположен в 30 километрах от Донецка.
- Во время удара погибла и российская артистка Полина Меньших. Согласно сообщениям в сети, она приехала "поддержать дух" оккупантов и якобы хотела показать им "сказочную постановку". Известно, что Меньших активно поддерживала так называемую "спецоперацию" и помогала российским военным.