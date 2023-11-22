Точное поражение 810 бригады морской пехоты оккупантов произошло 19 ноября в Донецкой области. В этот день россияне отмечали день ракетных войск и артиллерии.

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В ВСУ прокомментировали успешное поражение

На днях Силы обороны Украины успешно нанесли огненное поражение по скоплению российских оккупантов из состава 810 бригады морской пехоты. Как сообщали в сети кремлевские пропагандисты, в момент удара захватчики собрались для празднования так называемого дня российского артиллериста.

Силы обороны Украины оперативно определили место проведения праздничных мероприятий россиян и горячо приветствовали их!

– прокомментировали удар в СтратКоме ВСУ.

​​​​Сейчас точное количество потерь врага уточняется. Впрочем, российские пропагандисты утверждают, что в результате удара погибли несколько десятков оккупантов. Еще около 100 человек получили тяжелые ранения.

ВСУ накрыли огнем вражескую 810 бригаду: что известно