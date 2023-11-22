Однако оказалось, что россияне поразили свою машину. В частности, аналитики The Dead District выяснили, что на самом деле Россия ударила по своей же технике, которую ВСУ ликвидировали еще в октябре 2023 года, пишет 24 Канал.

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Что известно о промахах российской пропаганды

Аналитики The Dead District проанализировали видео оккупантов и подтвердили, что на нем российский боевой вертолет Ка-52М "Аллигатор" поражает МТ-ЛБ.

Россия заявила, что атаковала украинский плавучий бронетранспортер. Однако это оказалось не правдой, как и большинство заявлений российских властей.

На самом же деле, на видео российский "МТ-ЛБ", заброшенный в октябре (2023 года – 24 Канал) в ходе атаки возле Новомихайловки,

– рассказали аналитики.

В частности, эту вражескую технику в районе Новомихайловки Донецкой области уничтожили бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В качестве доказательства аналитики предоставили видео и данные геолокации – 47.82581283727884, 37.514807485788445.

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Последние новости о потерях врага: коротко

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что Россия на Таврическом направлении увеличила количество штурмовых действий и авиаударов. Именно поэтому потери оккупантов в живой силе и бронетехнике значительно возросли.

Так, на Таврическом направлении враг уже потерял около 500 оккупантов и более 20 единиц техники. Еще 7 врагов захотели жить, так что сдались в плен ВСУ.

Только за последние сутки оккупанты потеряли на фронте 850 солдат, с начала полномасштабного вторжения – 320 670 единиц личного состава. Относительно техники, только за последние сутки враг потерял 7 танков, 14 бронированных машин, 17 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 25 машин и автоцистерн, а также 7 единиц специальной техники.

Потери врага на 22 ноября