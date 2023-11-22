Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал утром 22 ноября, что Вооруженные Силы Украины держат оборону на Авдеевском направлении и наносят врагу огромные потери в личном составе и технике.
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Какая ситуация на Таврическом направлении
Российские оккупанты резко увеличили количество штурмовых действий и авиаударов. Сбрасывают КАБы из Су-35. Выросли потери врага в живой силе и бронетехнике,
– рассказал бригадный генерал.
По его словам, только за последние сутки враг потерял на Таврическом направлении личного состава – 491 солдата. Кстати, 7 оккупантов сдались в плен. Что касается техники, то наши военные отминусовали 21 вражескую единицу:
- 3 танка;
- 3 боевых бронированных машины;
- 1 противотанковый ракетный комплекс;
- 6 беспилотников;
- 4 автомобиля;
- 4 единицы спецтехники. В частности, самоходную реактивную установку разминирования УР-77 "Метеорит".
Кроме того, наши военные уничтожили 3 склада боеприпасов и повредили еще 11 единиц техники россиян.
В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении,
– заверил командующий.
Последние новости о войне: коротко
- В американском Институте изучения войны рассказали, что российские захватчики и Вооруженные Силы Украины продолжают наступать, несмотря на снег. Оккупанты в свою очередь не оставляют попыток окружить Авдеевку, однако украинские бойцы сдерживают врага.
- Наши военные продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
- В ISW отметили, что по состоянию на лето 2023 года российские граждане стали меньше доверять своей армии, чем в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Результаты соцопроса жителей России свидетельствуют, что в феврале 2022 года 80% опрошенных говорили о полном доверии к войску, уже летом 2023 года – только 75%.