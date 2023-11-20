Про це повідомили в ГУР МО. Також показали відповідні кадри ураження російської техніки, пише 24 Канал.

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Втрати агресора уточнюють

Радіотехнічну позицію ворога в Курській області виявили 18 листопада.

Ураження зазнали дві коштовні російські радіолокаційні станції – РЛС 55Ж6 "Нєбо" та, ймовірно, "Гамма-С1Е",

– зазначили в ГУР.

Додали, що загальні втрати противника уточнюють. Зауважимо, на оприлюднених кадрах добре видно, як в окупантів "підгоріло".

В Курській області уразили 2 російські РЛС: дивіться відео