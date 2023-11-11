Про це повідомили джерела 24 Каналу в ГУР Міноборони. Також уточнили, що загалом зійшли аж 19 вантажних вагонів ворога.
До речі Це нормальний процес і так буде продовжуватися, – ГУР про нічну "бавовну" у Росії
Жертв серед цивільних немає
Джерела зазначили, що сходження з колії сталося через "втручання сторонніх осіб". Відбулося це в рамках операції ГУР.
Ціль — ускладнити військову логістику російських військ в цьому районі,
– підкреслили джерела 24 Каналу.
Коротко про події на залізниці в Рязанській області
- Російські пропагандисти повідомляли, що на залізниці в районі станції Дягілєво прогримів вибух. Внаслідок чого з колії зійшли 19 вантажних вагонів.
- Окупанти волали, що нібито перевозили в них "мінеральні добрива". Також зазначили, що 7 вагонів впали на бік.
- Також загарбники зазначали, що внаслідок вибуху пошкоджено залізничне полотно. Інцидент трапився на перегоні "Рибне – Блок пост".
- Московська залізниця заявила, що, за попередніми даними, вагон зійшов з рейок через "втручання сторонніх осіб" у роботу залізничного транспорту.