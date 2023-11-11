Про це повідомили джерела 24 Каналу в ГУР Міноборони. Також уточнили, що загалом зійшли аж 19 вантажних вагонів ворога.

До речі Це нормальний процес і так буде продовжуватися, – ГУР про нічну "бавовну" у Росії

Жертв серед цивільних немає

Джерела зазначили, що сходження з колії сталося через "втручання сторонніх осіб". Відбулося це в рамках операції ГУР.

Ціль — ускладнити військову логістику російських військ в цьому районі,

– підкреслили джерела 24 Каналу.

Зверніть увагу! Серед цивільних жертв немає.

Коротко про події на залізниці в Рязанській області