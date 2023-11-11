Російські телеграм-канали пишуть, що з рейок зійшли 19 вагонів. У вагонах перевозили буцімто мінеральні добрива, пише 24 Канал.

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Що відомо про наслідки вибуху в Рязані

У районі станції Дягілєво зійшли з рейок 19 вагонів вантажного поїзда. Сім із них – із мінеральними добривами всередині – впали на бік,

– заявили пропагандисти.

Вони уточнили, що перед сходом вагонів з рейок було чутно вибух, який пошкодив залізничне полотно. Інцидент трапився на перегоні "Рибне – Блок пост".

Московська залізниця заявила, що, за попередніми даними, вагон зійшов з рейок через "втручання сторонніх осіб" у роботу залізничного транспорту. У відомстві пояснили, що буцімто загрози екології немає, інцидент не вплинув на рух пасажирських та приміських поїздів.

Щоправда, внаслідок вибуху поранень зазнав машиніст поїзда – швидка допомагала йому на місці.

Наслідки вибухів у Рязані / Фото з російських телеграм-каналів

У Рязані розбирають завали та шукають диверсантів

Пропагандисти написали, що на місце події прибули співробітники спецслужб, рятувальники та навіть відновлювальні потяги зі станцій Рибне, Воскресенськ, Рязань.

Розбирають завали на залізниці щонайменше 250 залізничників. Ймовірно, пошкодження суттєві, адже до них мають залучити ще 50. Вороги вантажать на теплотяги пошкоджене полотно. Також на місці інциденту працюють кінологи.

У Рязані оголошено план "Перехоплення". За нашою інформацією, після сходження вантажного складу поліція розшукує у місті можливих організаторів,

– заявили росЗМІ.

Вони додали, що територію довкола інциденту оточили, сапери обстежують шляхи на можливу наявність саморобного вибухового пристрою в інших місцях.