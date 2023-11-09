Про це повідомляють російські ЗМІ. Місце прильоту начебто оточили правоохоронці, передає 24 Канал.

Цікаво У Бурятії спалахнула потужна пожежа на гірничо-збагачувальному комбінаті: там чорний дим

У Курській області знову неспокійно

Пропагандисти зазначили, що безпілотник буцімто атакував маслоробний комбінат у місті Суджа Курської області. Зокрема, окупанти кажуть, що цей безпілотний літальний апарат містив касетні боєприпаси.

Курську область буцімто атакували касетними боєприпасами / Фото з російських телеграм-каналів

Губернатор Курської області Роман Старовойт сказав, що БпЛА буцімто переносив три боєприпаси, два з яких розірвалися і начебто пошкодили виробничі бочки та підземне сховище продукції на комбінаті. За словами росіянина, один снаряд не розірвався і для його знешкодження залучено саперів.

Наостанок Старовойт підкреслив, що постраждалих внаслідок атаки нібито немає. Наразі місце оточили правоохоронці, які "документують наслідки ворожого обстрілу".

У Росії весь час лунають вибухи