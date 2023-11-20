Об этом сообщили в ГУР МО. Также показали соответствующие кадры поражения российской техники, пишет 24 Канал.

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Потери агрессора уточняют

Радиотехническая позиция врага в Курской области была обнаружена 18 ноября.

Поражение получили две дорогие российские радиолокационные станции – РЛС 55Ж6 "Небо" и, вероятно, "Гамма-С1Е",

– отметили в ГУР.

Добавили, что общие потери противника уточняются. Заметим, на обнародованных кадрах хорошо видно, как у оккупантов "подгорело".

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