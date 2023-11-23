Про це в ефірі телемарафону розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Він детальніше розповів про втрати ворога на Авдіївському напрямку, пише 24 Канал.

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Третя хвиля наступу розпочалася

Вчора (22 листопада – 24 Канал) російські окупанти почали третю хвилю активних дій в рамках наступу на Авдіївському напрямку. І відповідно їхні втрати різко зросли. Загарбники залучили значну кількість броньованої техніки,

– зазначив Штупун.

Він додав, що наші військові за минулу добу повністю знищили три російські танки, а також сім інших броньованих машин. Це втрати ворога у техніці лише на Авдіївському напрямку.

Штупун також зробив уточнення щодо 80% знищеної техніки загарбників у районі Авдіївки. Про це розповідали вчора.

Це була одна конкретна атака. І в ній було дві колони. Приблизно до 15 одиниць техніки. І було знищено 80% з неї,

– зауважив Штупун.

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