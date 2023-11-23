Про це в ефірі телемарафону розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Він детальніше розповів про втрати ворога на Авдіївському напрямку, пише 24 Канал.
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Третя хвиля наступу розпочалася
Вчора (22 листопада – 24 Канал) російські окупанти почали третю хвилю активних дій в рамках наступу на Авдіївському напрямку. І відповідно їхні втрати різко зросли. Загарбники залучили значну кількість броньованої техніки,
– зазначив Штупун.
Він додав, що наші військові за минулу добу повністю знищили три російські танки, а також сім інших броньованих машин. Це втрати ворога у техніці лише на Авдіївському напрямку.
Штупун також зробив уточнення щодо 80% знищеної техніки загарбників у районі Авдіївки. Про це розповідали вчора.
Це була одна конкретна атака. І в ній було дві колони. Приблизно до 15 одиниць техніки. І було знищено 80% з неї,
– зауважив Штупун.
Росіяни провели 56 бойових зіткнень
- Про це розповів командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський. Бригадний генерал також зазначив, що розпочалася третя хвиля наступу на Авдіївський напрямок.
- Він додав, що наші військові стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. За його словами, у зоні ОСУВ "Таврія" окупанти завдали 11 авіаударів, провели 56 бойових зіткнень, а також здійснили 973 артилерійські обстріли.
- Тарнавський також констатував зростання втрат ворога у живій силі та бронетехніці на Таврійському напрямку. Він зазначив, що знищили 8 танків, а загальні втрати у живій силі сягнули 706 бійців так званої "другої армії світу".
- Також відомо, що знищили 51 одиницю військової техніки. Мовиться не лише про 8 танків, а й про 13 ББМ, 8 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 15 БпЛА, а також 5 автомобілів. Крім того, знищили 2 склади боєприпасів і 4 важливі для ворога об'єкти.