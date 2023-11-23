О том, что оккупанты начали третью волну активных действий в рамках наступления на Авдеевском направлении, заявил командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский. Бригадный генерал рассказал о ситуации на Таврическом направлении.

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Россияне провели 56 боевых столкновений

Тарнавский сообщил, что украинские воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Он рассказал, что в зоне ОСГВ "Таврия" противник нанес 11 авиаударов, провел 56 боевых столкновений и совершил 973 артобстрела.

Командующий констатировал рост потерь России в живой силе и бронетехнике на Таврическом направлении. Так, бригадный генерал сообщил, что было уничтожено 8 танков, а общие потери в живой силе противника составили 706 человек.

Кроме того, уничтожена 51 единица военной техники. В частности, кроме 8 танков, также 13 ББМ, 8 артсистем, 2 средства ПВО, 15 БпЛА, 5 автомобилей. Также уничтожены 2 склада боеприпасов и 4 важных объекта противника.

Еще 44 единицы техники врага повреждены.

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