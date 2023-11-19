Однако, чтобы контролировать эту дорогу, до неё еще нужно дойти. Об этом 24 Каналу заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, отметив, что там находятся украинские защитники.

К теме Россияне готовятся к третьей волне наступления на Авдеевку

"Там стоят наши воины. Думаю, что они не дадут этого сделать", – подчеркнул Штупун.

Тем временем россияне продолжают обстреливать Авдеевку. Враг, в частности, наносит авиаудары по гражданской инфраструктуре и жилым домам.

Пытается атаковать по всем направлениям – с юга, с востока, с запада,

– сказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

За минувшие сутки, 18 ноября, зафиксировано 26 боестолкновений. Это несколько больше, чем в течение 17 ноября. Оккупанты бросают в наступление пехоту, однако не применяют большое количество бронетехники.

Что происходит возле Авдеевки: смотрите видео

Какие потери врага

В зоне ответственности ОВСУ "Таврия" в течение 18 ноября украинские военные ликвидировали 531 оккупанта. Еще 5 россиян сдались в плен. Также наши защитники уничтожили 36 единиц вражеской техники. В частности, 9 ББМ, 4 артсистемы и 2 единицы спецтехники. А еще – средства ПВО.

ВСУ продолжают уничтожать логистическую базу россиян – склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Также в воздух "взлетели" 3 важных вражеских объекта.

Контингент не заканчивается

Россияне бросают в штурм подразделения "Шторм" и "Шторм Z". Они идут впереди. А кадровые войска враг пытается уберечь.

"Вперед идут как раз штурмовые подразделения, сформированные как из уголовников, так и из новомобилизованных людей, которые еще не понимают, куда они попали", – подчеркнул Александр Штупун.

Оккупанты имеют значительные потери среди зэков. В некоторых подразделениях врага осталось 10 – 15% от первоначального количества личного состава. Однако захватчики продолжают готовить и набирать новый контингент.

Пока он не заканчивается. Не знаю, что рассказывают этим людям, что с ними делают, но враг готовит новые штурмовые отряды,

– добавил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Что происходит на Авдеевском направлении: главное