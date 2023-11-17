Об этом заявил глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона 17 ноября, информирует 24 Канал.

Смотрите также ВСУ наступают на Запорожском направлении, 72 столкновений в сутки: карта боевых действий 17 ноября

Очень горячо в нашем направлении. Враг давит и, кроме того, что пытается окружить, несколько дней подряд пытается штурмовать промзону, бросает туда и технику, и личный состав, и очень много,

– сказал он.

По словам Барабаша, оккупантам ничего не удается, но они давят. Также он уточнил, что "на позициях горячо", а в самом городе ночью было более или менее спокойно.

Враг хочет захватить коксохимический завод

Говоря о попытках врага захватить авдеевский коксохимический завод, Барабаш отметил, что в этом нет логики.

"Это определенная ловушка. Террикон – это серая зона, где они сейчас бьют артой, разбивают сам завод, пытаются в том направлении проводить штурмовые действия, но прорывов нет, наши воины мужественно защищают", – отметил Барабаш.

Главное о штурмах врага

С начала октября оккупанты не оставляют попыток захватить Авдеевку. Россияне накрывали город ракетами и артиллерией, устраивая штурмы тысячами военных.

Во время наступления на фронте в Донбассе армия России подошла к авдеевскому коксохимическому заводу. По данным Минобороны Британии, захват этого объекта значительно усложнит поставки сил ВСУ в городе.

Российские оккупанты также продолжают атаковать села, прилегающие к Авдеевке.

Важно ! Бои за Авдеевку ведутся уже почти 10 лет. Город имеет политическое значение для Кремля из-за того, что расположен территориально близко к Донецку.